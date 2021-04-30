İki YouTuber, maske yasalarını ihlaliyle ilgili şaka videosu nedeniyle zor durumda.

Videonun ardından Josh Paler Lin ve Leia Se'nin pasaportlarına yerel yönetim tarafından el konuldu ve ikili şimdi Endonezya'dan sınır dışı edilmek ile karşı karşıya.

Klipte Se, yüz maskesi takmadığı için marketten geri çevrilirken Lin yüzüne boyayla yaptığı sahte maske ile dükkana girebildi.

Milyonlarca takipçisi olan ikilinin videosu kısa sürede viral oldu.

Endonezya COVID-19 tedbirlerinin uygulanmasında titiz

Endonezya, maske takılması kuralını sıkı bir şekilde uyguluyor.

Takmayanlara ilk suçta para cezası verilirken ikinci suçta yabancılar sınır dışı ediliyor.

Bu Lin ve Se'nin bilinen ilk suçu olmasına rağmen, video o kadar dikkat çekti ki Balili yetkililer ikisinin de pasaportuna el koydu.

Lin'in Tayvanlı olduğu ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı bildirilirken, polis açıklamasına göre Se bir Rus vatandaşı.

İkilinin sınır dışı edilip edilmeyeceklerine dair karar inceleniyor.

Videoyu yayından kaldıran ikili daha sonra özür diledi ve "Bunu bir daha yapmayacağımıza söz veriyoruz" dedi.