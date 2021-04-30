Çin'de artık yemek israf etmek ve bunu videolar aracılığıyla paylaşmak suç haline geldi. Çin Halk Kongresi Daimi Komitesi yasayı onayladı.

32 maddelik yeni düzenlemeye göre, israfa neden olanlar cezalandırılacak.

Yemek israfı yapan bu kişilere bin 500 Amerikan dolarına kadar para cezası verilecek.

Yemek videosu paylaşmak da yasak

Cezanın kesilmesinde restoran sahipleri söz sahibi olacak. Ceza gereğinden fazla sipariş verip yemek israf edenlerin hesaplarına eklenecek.

İsraf içerikli yemek videosu çekilmesi ve paylaşılması da yasaklandı.

Çin sosyal medyasında yemek videosu çeken Vloggerların sayısı her geçen gün artıyordu.

"Videolar gösteriş için çekiliyor"

Yeni yasayla bu videoların çekilmesi 15 bin Amerikan doları ile cezalandırılabilecek.

Yemek videolarına getirilen bu yasağın sebebi de videoların gösteriş için çekilmesi olarak gösterildi.

Yemeklerin yenilmediği, video hazırlandıktan sonra çöpe atıldığının altı çizildi.

18 milyon ton çöp...

Çin gıda sektöründe her yıl 18 milyon ton yemek çöpe gidiyor.

35 milyon tondan fazla tahıl da henüz son tüketiciye ulaşmadan israf oluyor. Yeni yasayla ülkedeki gıda israfının önüne geçilmesi hedefleniyor