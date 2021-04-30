Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyi terörden temizleniyor
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla bölgedeki terör temizliğinin, ele geçirilen silah, mühimmat ve EYP'lerin imhasının sürdüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Arama tarama faaliyetlerinde ele geçirilen silah, mühimmat ve tuzaklanmış EYP'lerin tespit ve imhası sürüyor." denildi.
Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerinde ele geçirilen silah, mühimmat ve tuzaklanmış EYP’lerin tespit ve imhası sürüyor. #MSB #TSK pic.twitter.com/YimnhzpRsf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2021
Bakanlık, operasyonlarda tespit edilen sığınak ve mağaralar ile mühimmata ilişkin görüntüleri de paylaştı.
Etiketler: Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Myanmar'da nüfusun yarısı yoksulluk sınırının altında kalabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz