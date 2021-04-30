Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Arama tarama faaliyetlerinde ele geçirilen silah, mühimmat ve tuzaklanmış EYP'lerin tespit ve imhası sürüyor." denildi.

Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerinde ele geçirilen silah, mühimmat ve tuzaklanmış EYP’lerin tespit ve imhası sürüyor. #MSB #TSK pic.twitter.com/YimnhzpRsf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2021

Bakanlık, operasyonlarda tespit edilen sığınak ve mağaralar ile mühimmata ilişkin görüntüleri de paylaştı.