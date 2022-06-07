Mars'ın Gale Krateri'nin sığ kumları ve kayaları arasında birkaç kıvrımlı kaya kulesi yükseldiği keşfedildi.

Tortuların sivri uçları bir sürahiden dökülen donmuş su akıntılarına benziyor.

Uzmanlar, sütunların muhtemelen bir zamanlar ana kaya çatlaklarını dolduran çimento benzeri maddelerden oluşturulduğunu söylüyor. Daha yumuşak kaya yavaş yavaş aşındıkça, kıvrılan kompakt malzeme ayakta kalıyor.

Yapılar ne kadar yabancı görünse de emsalsiz değiller.

Dünya jeolojisinde, 'hoodoo', erozyonla oluşan uzun ve ince bir kaya kulesi olarak tanımlanıyor.

Çadır kaya, peribacası veya toprak piramidi olarak da adlandırılıyor.

Kaya oluşumları, 17 Mayıs'ta Curiosity gezici aracındaki bir kamera tarafından görüntülendi, ancak görüntü, SETI'nin gezegen resminin bir parçası olarak, NASA ve SETI enstitüsünden (Dünya Dışı İstihbarat Araması) uzmanlar tarafından geçen hafta paylaşıldı.

Mars'taki iki kaya kulesi, Dünya'da gördüğümüzle karşılaştırıldığında devrilmek üzere gibi görünüyor, ancak kızıl gezegende deneyimlenen daha hafif yüzey yerçekimine dayanacak kadar sağlamlar.