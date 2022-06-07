Geçen sene kabul edilen düzenlemeye göre, internet üzerindeki resim, video, yazı, ses gibi paylaşımların, bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yetkili makamı tarafından, terör içeriği olarak değerlendirilip kaldırılması talep edilirse 1 saat içinde silinmesi veya tüm erişimin engellenmesi gerekecek.

Buna uyulmaması halinde platformun büyüklüğü göz önünde bulundurularak, orantılı cezalar verilecek. Mali cezalar platformun cirosunun yüzde 4'üne kadar çıkabilecek.

İçerik "terör suçlarını işleme veya bunlara katkıda bulunma, bir terör grubunun faaliyetlerine katılma, terör faaliyetlerini yüceltme, terör suçlarını savunma veya kışkırtma" açısından değerlendirilecek.

Radikalleşmenin önlenmesi amaçlanıyor

Yasal düzenleme, terör içeriğinin kaldırılmasının yanı sıra terör örgütlerinin propagandasının yayılmasını, terör faaliyetlerinin yönlendirilmesini, radikalleşmeyi ve örgütlerin eleman devşirmesini engellemeyi amaçlıyor.

AB Komisyonu, yasal düzenlemeyi bazı AB ülkelerinde son yıllarda düzenlenen terör saldırılarının ardından hazırlamaya başlamıştı.

AB içinde internet üzerinden hizmet sunan platformlar ve üye ülkelerin yasal sürece uyumlu hale gelmeleri için bir yıl süreleri bulunuyor. Terör suçlarının veya suça sebep olabilecek faaliyetlerin internette yapılan canlı yayınları da bu tür içerik arasında sayılabilecek.

Temel hakların korunması gerekecek

AB ülkelerinin "yetkili makamları" tarafından içerik kaldırma taleplerinde gerekçenin açıkça belirtilmesi ve kaldırılması istenen paylaşımın neden terör içeriği olarak değerlendirildiğinin detaylı şekilde açıklanması gerekecek.

İnternetteki platformların terör içeriği paylaşımı yapılması halinde çok hızlı tedbir alması talep edilecek. Bu tedbirlerin temel hakları, özellikle de ifade özgürlüğünü koruması istenecek.

Hem AB ülkeleri hem de internet platformları kaldırılan içeriklerle ilgili yıllık şeffaf raporlar hazırlayacak. Yanlışlıkla kaldırılan içerikler de hemen tekrar yüklenecek.