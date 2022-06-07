Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, İslamabad'da yaptığı açıklamada, Bakan Annalena Baerbock'a Pakistan ziyaretinde uygulanan hızlı COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve bakanın tüm diğer randevularının iptal edildiğini duyurdu.

Burger, Baerbock'un öğle yemeği sırasında tat alamadığını fark ettiğini, ardından uygulanan hızlı COVIDd-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını aktardı.

"Düzenli aralıklarla test yaptırıyor"

Baerbock'un ailesinden bir kişide cumartesi günü COVID-19 tespit edildiği bilgisini paylaşan Burger, ancak Baerbock'un bu kişiyle çok az temas ettiği ve düzenli aralıklarla test yaptırdığını belirtti.

Burger, Baerbock'un bu sabah yaptırdığı diğer bir testin de negatif çıktığını kaydetti.

Baerbock, 10 Haziran'a kadar yapacağı ziyaretler kapsamında Pakistan'ın ardından Yunanistan ve Türkiye'ye geçecekti.