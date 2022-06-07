Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kremlin: Odesa'dan tahıl ihracatına ilişkin somutlaşmış bir anlaşma yok
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Odesa’dan tahıl ihracatının tekrar başlatılmasına yönelik süreci değerlendirdi. Peskov, sürece dair somutlaşmış bir anlaşmanın olmadığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Odesa’dan tahıl ihracatının tekrar başlatılmasına yönelik süreci değerlendirdi.
Peskov, söz konusu sürece dair Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çeşitli açıklamalar yaptığını anımsattı:
"Putin, Ukrayna’nın limanların civarındaki mayınları temizlemesi gerektiğini söylemişti. Böylelikle, yasadışı silah sevkiyatına yönelik bizim kontrolümüzden geçen gemiler limana girip tahıl yüklenebilecekler. Bu sürece dair somutlaşmış bir anlaşma yok."
Peskov, Odesa’dan ayrılacak gemilerin uluslararası sulara çıkmasına destek de olabileceklerini söyleyerek, sürece dair bir takvimin de belirlenmediğini sözlerine ekledi.
Etiketler: Kremlin Rusya Vladimir Putin
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