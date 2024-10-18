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Dünya
Sciencealert 18.10.2024 07:13

Mars'ta insan yüzüne benzeyen ürkütücü keşif

NASA'nın Perseverance keşif aracı tarafından Mars'ta çekilen bir görüntü, insan yüzüne benzeyen bir kaya formasyonunu ortaya çıkardı.

Mars'ta insan yüzüne benzeyen ürkütücü keşif

27 Eylül 2024 tarihinde çekilen bu görüntü, kayaların zamanla aldığı şekillerin nasıl yanıltıcı olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mars yüzeyindeki bu kaya, bir insan başını andırıyor gibi görünse de aslında sadece sıradan bir kaya.

Mars'ta insan yüzüne benzeyen ürkütücü keşif

Bu optik yanılgı, "pareidolia" olarak bilinen bir olguya dayanıyor. Bu fenomen, insan beyninin tanıdık şekilleri ve desenleri algılama eğilimini ifade ediyor.

Mars'taki bu tür ilginç şekillere daha önce de rastlanmış; ayı yüzü, savaşçı figürü, kaşık ve hatta böcek benzeri görüntüler daha önce kaydedilmişti.

Bilim insanları, bu tür görüntülerin rastgele şekillerin ve gölgelerin bir araya gelmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

Ancak yine de, insan gözünün bu tür benzerlikleri hızlıca fark etmesi, Mars keşiflerinin her zaman ilgi çekici olmasını sağlıyor.

Mars'ta karmaşık yaşam formlarının izine henüz rastlanmasa da, gelecekte insanlı Mars görevleri ile bu tür sırlar belki de çözülecek.

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