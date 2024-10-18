Instagram’a ekran görüntüsü almayı engelleme özelliği geliyor

Cinsel şantaj dolandırıcılığı, dolandırıcıların kurbanlarını "özel" fotoğraflarını sızdırmakla tehdit ederek onlardan para talep etmesiyle yapılan bir dolandırıcılık türüdür.

The Washington Times'a göre, Instagram bu tehditleri azaltmak amacıyla yeni güvenlik özellikleri geliştirdi.

Özellikle genç kullanıcıların korunmasına yönelik olarak geliştirilen bu özellikler, platformun gizlilik ve güvenlik tedbirlerini artırıyor.

Ekran görüntüsü engelleme özelliği

Instagram'ın getirdiği en önemli güncellemelerden biri, hikâyelerde paylaşılan içeriklerin ekran görüntüsünün alınmasını engelleyen özellik oldu.

Bu güncelleme, özellikle kaybolan hikayelerin kalıcı olarak ele geçirilmesini önleyerek kullanıcıların gizliliğini artırıyor.

TechCrunch'a göre, bu özellik, ekran görüntüsü alındığında kullanıcıyı uyaran Snapchat’ten daha ileri bir güvenlik sağlayarak, içeriklerin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasını zorlaştırıyor.

Ayrıca, Instagram’ın web tarayıcıları üzerinden kaybolan hikayelere erişimi engellemesi de, bu içeriklerin kaydedilmesi ihtimalini azaltıyor.

Şüpheli hesaplara kısıtlama getirildi

Instagram, şüpheli hesapların kullanıcıların takipçi listelerine ve etiketlenmiş fotoğraflarına erişimini engelleyerek dolandırıcıların kurbanlarına ulaşma ihtimalini düşürüyor.

Cinsel şantaj dolandırıcıları genellikle sosyal ağ analizleri üzerinden hedef belirledikleri için bu kısıtlama, kullanıcıların güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Coğrafi Konum Uyarıları

Instagram, cinsel şantaj dolandırıcılığına karşı bir diğer önlem olarak coğrafi konum uyarıları sunacak.

Bu uyarılar, kullanıcıların sohbet ettiği kişilerin başka bir ülkeden olup olmadığını belirterek dolandırıcılık tuzaklarına düşme riskini azaltmayı hedefliyor.

FBI, şantaj dolandırıcılığının çoğunlukla Batı Afrika ve Güneydoğu Asya'dan geldiğini bildiriyor. Bu uyarılar, kullanıcılara potansiyel tehlikeleri önceden haber vererek güvenliklerini artıracak.

Genç hesaplarına daha güçlü koruma

Instagram’ın yeni politikaları kapsamında, 18 yaş altı kullanıcıları koruma altına almak için geliştirilen "Genç Hesapları" devreye alındı.

Bu hesaplar, cinsel içeriklere karşı daha sıkı kısıtlamalara ve güvenlik tedbirlerine sahip olacak.

Ayrıca, genç kullanıcılara gönderilen özel mesajlardaki çıplak görüntüler otomatik olarak bulanıklaştırılacak ve bu özellik varsayılan olarak devreye girecek.

Nüdist koruması

Instagram, platform genelinde çıplaklık koruması sağlayacak yeni bir özellik daha devreye soktu.

Bu yıl test edilen ve başarılı sonuçlar veren bu özellik, direkt mesajlarda gönderilen çıplaklık içeren görüntüleri otomatik olarak bulanıklaştıracak.

Ayrıca, kullanıcılar özel fotoğraf gönderirken karşılaşabilecekleri riskler konusunda uyarılacak.

Meta'nın Güvenlik Adımları

Meta, bu adımlarla çevrimiçi güvenliği artırmayı ve özellikle genç kullanıcıları korumayı hedefliyor.

FBI ve diğer güvenlik kurumları, şantaj dolandırıcılığının özellikle erkek gençleri hedef aldığını ve bu vakaların son yıllarda ciddi oranda arttığını rapor ediyor.

2021 ve 2023 yılları arasında 13.000'den fazla cinsel şantaj vakasında gençlerin mağdur olduğu belirtildi.

Instagram, bu yeni önlemlerle kullanıcılarını çevrimiçi sömürüden koruma konusunda kararlılığını sürdürürken, platformun güvenlik ve gizlilik standartlarını daha da yükseltiyor.