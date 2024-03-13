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Dünya
Cosmos Magazine 13.03.2024 07:39

Mars 225 milyon kilometre uzaktan Dünya'yı etkileyebilir mi?

Yeni bir araştırmaya göre Mars'ın yerçekimi Dünya'daki okyanus akıntılarını yönlendiriyor. Derin deniz akıntılarına ilişkin jeolojik kayıtlar, Dünya ile Mars'ın yörüngeleri arasında bir bağlantı olduğunu ortaya çıkardı; bu bağlantı, görünüşe göre geçmiş küresel ısınma olaylarını ve hatta okyanus dolaşımını da etkilemiş durumda.

Mars 225 milyon kilometre uzaktan Dünya'yı etkileyebilir mi?

Nature Communications'da yayınlanan bir analizde, derin akıntıların 2,4 milyon yıllık bir artış ve azalış döngüsü gösterildi.

Bu gel-git, Güneş'ten gelen enerjinin arttığı dönemlerle ve daha sıcak küresel iklimlerle bağlantılı.

Dünya genelindeki yüzlerce sondaj sahasından 50 yılı aşkın bir süre boyunca toplanan veriler, derin deniz akıntılarının hızının her birkaç milyon yılda bir değiştiğini ortaya çıkardı.

 


 

Sydney Üniversitesi'nden Dr Adriana Dutkiewicz, "Derin deniz tortul verilerimizde bu 2,4 milyon yıllık döngüleri bulduğumuzda şaşırdık. Bunları açıklamanın tek bir yolu var: Güneş'in etrafında dönen Mars ve Dünya arasındaki etkileşimlerdeki döngülerle bağlantılılar."

Yani Dünya'nın Mars'a olan çekimi, gezegenimizin derin deniz akıntılarında derin değişikliklere neden oluyor.

Bu çekimsel etkileşim, Dünya'nın her 2,4 milyon yılda bir daha yüksek düzeyde güneş ışınımına ve daha sıcak bir iklime sahip olduğu anlamına geliyor.

Daha sıcak döngüler, daha güçlü derin okyanus dolaşımı nedeniyle derin deniz rekorlarındaki kırılmalarla ilişkili.

Okyanus akıntıları dünyanın farklı yerlerindeki iklimde önemli bir rol oynuyor.

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