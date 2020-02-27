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Marmaris açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 17.36'da meydana gelen deprem, 5,13 kilometre derinde kaydedildi.
Deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesine 176 kilometre uzakta meydana geldi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 18:04
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