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Manchester United'lı Pogba'dan Macron'a tepki
[Fotoğraf: AA ]
Manchester United oyuncusu Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ülkede yaşanan terör olaylarıyla ilgili İslam'ı ve Müslümanları suçlaması nedeniyle Fransa Milli Takımı'nı bıraktı.
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Etiketler: Son Dakika FransaSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:41
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