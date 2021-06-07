Başkent Bamako'daki Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen yemin töreninde, Goita, Anayasa Konseyinin 11 üyesinin önünde "geçiş sürecinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin etti.

Goita'nın askeri üniformayla katıldığı törene, aralarında uluslararası toplumun temsilcilerinin de yer aldığı 1000 kişi hazır bulundu.

Uzun yıllar terörle mücadelede saha görevi yürüten 37 yaşındaki Albay rütbeli Goita'nın ABD, Almanya ve Fransa tarafından verilen askeri eğitimlere katıldığı biliniyor.

Goita, Ağustos 2020'de yapılan darbenin ardından kurulan askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyinin (CNSP) liderliğini yapmış ve akabinde oluşturulan sivil geçiş sürecinin Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Muhalif lider başbakan atandı

Goita, geçen hafta, Başbakanlık görevine Choguel Maiga'yı getirmişti.

Yenilik için Yurtsever Hareket isimli partinin kurucusu 63 yaşındaki Maiga, 18 Ağustos 2020'deki darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası için eylemler yapan M5-RFP isimli muhalefet platformunun öne çıkan isimleri arasında yer alıyordu.

9 ayda ikinci darbe

Geçen yılki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Goita, 24 Mayıs'ta yapılan kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, akabinde kendisini Cumhurbaşkanı ilan etmişti.

Uluslararası kurumlardan yaptırım

Mali'nin üyesi olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlar, 9 ay içinde yaşanan ikinci darbenin akabinde bu ülkeye yaptırım uygulama kararı almıştı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile Afrika Birliği ve Uluslararası Frankofoni Örgütü Mali'nin üyeliğini askıya almıştı.