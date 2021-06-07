Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 17:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kudüs'te otoparkta oluşan çökme araçları yuttu
Kudüs'te bir hastanenin otoparkında çökme meydana geldi. Araçların çukura düşme anı kameralara yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Kudüs'te bir hastanenin açık otoparkının zemininde çökme meydana geldi.
Araçların çukura düştüğü anlar kameralara böyle yansıdı.
Olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
İlk bilgilere göre yaralanan olmadı.
Etiketler: Kudüs
Son Haberler
- 20:25
- 20:14
- 19:48
- 19:42
- 19:36
Sıradaki Haber
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ayrılıkçılara operasyon: 12 bölge geri alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz