Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 17:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Öfkeli fil arabayı parçaladı
[Fotoğraf: ]
Güney Afrika’daki bir doğa parkında bulunan vahşi fil araca saldırdı, kaputunu parçaladı. Öfkeli filin saldırısı ve şoförün paniği kameraya yansıdı.
Güney Afrika'da bulunan bir Tabiat Parkında arabasıyla ilerleyen bir adamın karşısına vahşi bir fil çıktı.
Sürücü, fili görünce aracı durdurdu, bir süre filin uzaklaşmasını bekledi.
Uzaktan aracı izleyen fil ise adamın onu kaçırmak için kapıya dışarıdan vurmasıyla birlikte öfkelendi.
Aracı parçaladı
Girdiği çalılık alandan çıktı ve koşarak araca saldırdı. Defalarca aracın önüne hortumu ve dişleriyle vurdu.
Bu sırada korkan şoför de aracı geri vitese takarak kaçmaya çalıştı.
Darbeleriyle kaputu paramparça eden fil daha sonra araçtan uzaklaştı. Olayda yaralanan olmadı.
Etiketler: Afrika Doğal Yaşam
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