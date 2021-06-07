Güney Afrika'da bulunan bir Tabiat Parkında arabasıyla ilerleyen bir adamın karşısına vahşi bir fil çıktı.

Sürücü, fili görünce aracı durdurdu, bir süre filin uzaklaşmasını bekledi.

Uzaktan aracı izleyen fil ise adamın onu kaçırmak için kapıya dışarıdan vurmasıyla birlikte öfkelendi.

Aracı parçaladı

Girdiği çalılık alandan çıktı ve koşarak araca saldırdı. Defalarca aracın önüne hortumu ve dişleriyle vurdu.

Bu sırada korkan şoför de aracı geri vitese takarak kaçmaya çalıştı.

Darbeleriyle kaputu paramparça eden fil daha sonra araçtan uzaklaştı. Olayda yaralanan olmadı.