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Dünya
AA 14.04.2023 07:16

Mali'deki terör saldırılarında 7 kişi öldü

Mali'nin güney ve iç kesimlerde düzenlenen terör saldırılarında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Mali'deki terör saldırılarında 7 kişi öldü

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, Burkina Faso sınırına yakın Sikasso bölgesindeki Heremakono sınır karakoluna saldırdı.

Olayda Ganalı bir şoför ve polis memuru yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Ülkenin iç kesimlerinde yer alan Mopti bölgesinde kimliği belirsiz kişiler, Bankass ilçesindeki Djan-Oikoro köyüne saldırı düzenledi.

Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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