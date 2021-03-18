Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mali’de ulusal yas ilan edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mali’nin kuzeyinde 15 Mart Pazartesi günü bir karakola düzenlenen ve 33 askerin yaşamını yitirdiği saldırı sonrasında 3 günlük ulusal yas ilan edildi.
Tessit kasabasında bir karakolu hedef alan terör saldırısında hayatını kaybeden 33 asker için bugünden itibaren 3 günlük ulusal yas ilan edildi.
Ülkenin kuzeyindeki Ansango bölgesine 60 kilometre mesafedeki karakol, 15 Mart'ta silahlı teröristlerce saldırıya uğramıştı. Saldırıda 33 asker yaşamını yitirmiş, 20 terörist de etkisiz hale getirilmişti.
Bu olay, son dönemde Mali ordusunun en çok kayıp verdiği terör saldırısı olarak değerlendiriliyor.
Şubat başında Mopti bölgesindeki bir karakolu hedef alan saldırıda da 10 asker hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Terör Saldırısı
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