Dünya

Mali'de terör saldırısı: 25 ölü, 4 yaralı

02 Ekim 2019 Çarşamba 20:51 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 20:54

Mali'nin Boulkessi ve Mondoro bölgelerinde düzenlenen terör saldırılarında 25 asker hayatını kaybetti, 4 asker de yaralandı. 6 askerin de kayıp olduğu açıklandı.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]