Dünya
Mali'de terör saldırısı: 25 ölü, 4 yaralı02 Ekim 2019 Çarşamba 20:51 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 20:54
Mali'nin Boulkessi ve Mondoro bölgelerinde düzenlenen terör saldırılarında 25 asker hayatını kaybetti, 4 asker de yaralandı. 6 askerin de kayıp olduğu açıklandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mali'de yerel medya, terör saldırılarının, Boulkessi bölgesindeki askeri kampı ve Mondoro’daki askeri birliklerini hedef aldığını duyurdu.
Mali Silahlı Kuvvetlerinden 25 askerin hayatını kaybettiği, 4’ünün de yaralandığı belirtilirken 6 askerin ise kayıp olduğu açıklandı.
Güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışmada, 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: DHA
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