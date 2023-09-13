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Dünya
AA 13.09.2023 08:02

Mali'de terör saldırıları nedeniyle Timbuktu'ya hava ulaşımı durdu

Mali'nin kuzeyinde yer alan Timbuktu kentine düzenlenen ticari uçuşlar terör saldırıları nedeniyle durduruldu.

Mali'de terör saldırıları nedeniyle Timbuktu'ya hava ulaşımı durdu
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Timbuktu'ya uçan tek havayolu şirketi Sky Mali, havalimanı yakınlarına düzenlenen terör saldırıları nedeniyle bu kente ve yine kuzeydeki Gao'ya seferlerin tedbir amacıyla durdurulduğunu bildirdi.

Sky Mali, toprak pistli, küçük bir havaalanına sahip Timbuktu'ya başkent Bamako'dan haftada 2 gün sefer düzenliyordu.

Timbuktu, ağustostan bu yana Mağrip El-Kaidesi'nin (AQIM) Sahel'den sorumlu kolu Cemaat Nusra el İslam ve Müslim (JNIM) tarafından düzenlenen saldırıların hedefi oluyordu.

Timbuktu Havaalanı yakınlarına dün 3 top mermisi düşmüş ve olayı JNIM üstlenmişti.

Bazı kaynaklar, JNIM'in bölgedeki varlığı nedeniyle kente karayoluyla da ulaşılamadığı ve Timbuktu'nun tamamen JNIM kontrolüne geçtiğini belirtiyor.

Sahra Çölü'nün girişinde yer alan Timbuktu, 15 ve 16. yüzyıllarda sahip olduğu 180'den fazla medrese ve 25 binden fazla öğrenciye eğitim veren Sankore Üniversitesi ile İslam'ın Afrika'da yayılmasında kilit rol oynayan kentlerinde başında geliyor.

Aynı zamanda eski bir ticaret merkezi konumunda bulunan Timbuktu, UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

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