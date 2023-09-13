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Dünya
AA 13.09.2023 07:35

Avusturya, Almanya'dan hava savunma sistemi satın alacak

Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner, "Avrupa Sema Kalkanı Girişimi" (Sky Shield) kapsamında, Almanya'dan hava savunma sistemi satın alacaklarını söyledi.

Avusturya, Almanya'dan hava savunma sistemi satın alacak
[IRIS-T hava savunma sistemi | Fotoğraf: Reuters]

Tanner, basına yaptığı açıklamada, Avrupa Sema Kalkanı Girişimi çerçevesinde, komşu Almanya ile eğitim ve tedarik hususunda işbirliği yapacaklarını ifade etti.

Avusturya'nın kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi IRIS-T satın almayı planladığını kaydeden Tanner, buna ilişkin Berlin ile gelecek aylarda bir mutabakat imzalanacağını aktardı.

Klaudia Tanner, imzaların atılmasının ardından bir yıl sonra söz konusu savunma sistemlerinin ihtiyaç duyulan yerlere kurulabileceğini dile getirdi.

Avusturya Hava Kuvvetleri Komutanı Gerfried Promberger de ülkesinin, 15 kilometrelik 4 kısa menzilli ve 50 kilometrelik 4 de orta menzilli hava savunma sistemi satın almak istediğini vurguladı.

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi FPÖ, hava savunma sistemine ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa Sema Kalkanı Girişimi'ni, tarafsız Avusturya'nın, NATO'ya giden yolda attığı bir adım olarak gördüklerini belirterek, bu hususta referandum yapılması talebinde bulundu.

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