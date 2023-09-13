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Dünya
AA 13.09.2023 07:03

Danimarka, Ukrayna'ya 833 milyon dolarlık askeri yardım yapacak

Danimarka, Ukrayna'ya 5,8 milyar Danimarka kronu (833 milyon dolar) değerinde askeri yardım desteğinde bulunacak.

Danimarka, Ukrayna'ya 833 milyon dolarlık askeri yardım yapacak
[Fotograf: Reuters]

Savunma Bakanlığı, Rusya ile savaştaki Ukrayna'ya yönelik yeni askeri destek paketini açıkladı.

Söz konusu pakette tanklar, piyade saldırı araçları, tank mühimmatı ve uçaksavar topları yer alacak.

833 milyon dolar değerindeki paketin 2023, 2024 ve 2025 yıllarında üç parça halinde verilmesi bekleniyor.

Paket, Şubat 2022'de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından bu yana Danimarka'nın Ukrayna'ya en büyük yardımı olarak kayda geçti.

Danimarka, geçen hafta da Avrupa Birliği Askeri Yardım Misyonu (EUMAM Ukrayna) kapsamında, Ukrayna'ya 10 "Leopard 1A5" tankı yollamıştı.

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