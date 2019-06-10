Paris merkezli haber kanalı France 24'ün Mali Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Mali'nin merkez bölgesindeki Dogon etnik grubu mensuplarının yaşadığı bir köye yapılan silahlı saldırıda en az 95 kişi öldü.

Mali'nin merkez bölgelerinde son 1 yıldır etnik çatışmalar hız kazandı. Yakın zamandaki en kanlı etnik çatışma ülkenin merkezindeki Mopti bölgesinde yaşandı.

Burada bulunan Ogossagou köyündeki Fulanilere 23 Mart'ta Dogon giyimli silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi yaralanmış, birçok ev ateşe verilmişti.

Olay üzerine ülkede 3 gün yas ilan edilmişti.

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerek Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Dogon köylüleri ile yarı göçebe Fulaniler arasındaki silahlı çatışmalar, genellikle toprak ve su konularında yaşanan anlaşmazlık yüzünden meydana geliyor.

Kaynak: AA, Reuters