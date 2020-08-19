Mali'de aylardır hareketli olan sokaklar, gerçekleşen darbe sonrasında bir kez daha doldu; Fransa ve yönetim karşıtı sloganlar atıldı, darbecilere destek verildi.

Her ne kadar protestolar 5 Haziran'da baş gösterse de olaylar çok daha eskiye dayanıyor.

Mali; altın, elmas, boksit, uranyum ve fosfat gibi birçok maden yönünden zengin bir ülke.

Ancak bitmeyen fakirlik, açlık ve hastalıklar, Mali'nin maruz kaldığı sömürgecilik geçmişini bir kez daha ön plana çıkarıyor.

"Fransız Sudanı" olarak bilinen ülke, 1960'ta bağımsızlığını ilan etti; 1961'de rezervlerini Fransa Merkez Bankası'na yatırmaya mecbur bırakıldı.

[Mali'deki protestolarda açılan ''Fransa'ya ve Fransa'nın dostlarına ölüm'' yazılı pankart. | Fotoğraf: Reuters]

Fransa'ya başkaldırı

Ülkede, bazı liderlerin Fransa'ya başkaldırı girişimleri de oldu.

Darbecilerin alıkoyduğu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın babası ve ülkenin ilk Devlet Başkanı Modiba Keita da onlardan biriydi.

Keita, 1962'de Fransız kolonyal para biriminden çekilme kararı almıştı ancak Fransa destekli 1968 darbesi ile devrildi.

Ülkede 5 bine yakın Fransız askeri var

Fransa 2013'te ise terör örgütü El Kaide bağlantılı gruplara müdahale gerekçesiyle, askerlerini Mali'ye yığdı.

Bugün hala 5 bine yakın Fransız askeri Mali'de bulunuyor.

Darbeye ilişkin soru işaretleri

Mali'de darbeyi yapan grupla ilgili belirsizlikler sürüyor.

Kendilerine "Halkın Kurtuluşu Ulusal Komitesi" adını veren grubun, ileride Fransa yanlısı bir tutum sergileyip sergilemeyeceği hala merak konusu.