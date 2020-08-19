Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ta 85 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 artarak 6 bin 121'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, COVID-19 salgınında son 24 saatte 85 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 93 yeni vaka tespit edildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 121'e, vaka sayısı da 188 bin 802'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 134 bin 369'a ulaştı.
Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere COVID-19 tedbirlerinin hafifletildiği ülkede bir süredir vaka sayılarında artış görülüyor.
Etiketler: ırak'ta koronavirüs ırak covid-19 ırak corona virüsüSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 17:37
Sıradaki Haber
New York borsası yatay seyirle açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz