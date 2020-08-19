Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Worldometer
'Sosyal mesafesiz' parti drone ile görüntülendi
İngiltere'nin Manchester kentinde bir evde düzenlenen parti, polis tarafından drone ile görüntülendi.
Manchester polisinden yapılan açıklamada, 200'den fazla kişinin sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak bir evde partiye katıldığı kaydedildi.
Partiye ev sahipliği yapan kişiye para cezası kesilirken, söz konusu mülke 3 ay boyunca evin sakinleri hariç kimsenin giremeyeceği ifade edildi.
Polis, drone vasıtasıyla çekilen parti görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 381'e ulaştı.
Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 320 bini aşmış durumda.
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