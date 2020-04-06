Haber Giriş: Kaynak: AA
Mali'de askeri kampa saldırı: 22 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Batı Afrika ülkesi Mali'nin kuzeyinde, teröristlerin orduya yönelik saldırısında 22 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sabah Gao bölgesindeki Bamba askeri kampına El Kaide bağlantılı teröristlerce saldırı düzenlendi.
Saldırıda en az 22 asker hayatını kaybederken, yüksek miktarda askeri mühimmat zarar gördü.
Ölü sayısının artabileceği ifade ediliyor.
Etiketler: Mali Batı afrikaSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 14:44
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