Mali'de, yerel basında çıkan haberlere göre, askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) yarın Gana'nın başkenti Akra'da Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) heyetiyle görüşecek.

Görüşmede, CNSP'nin hafta sonu duyurduğu geçiş sürecine ilişkin detayların ele alınacağı belirtiliyor.

Bir süredir toplumun farklı unsurlarıyla görüşmelerde bulunan CNSP, 12 Eylül'de sürecin detaylarının yer aldığı bir şartı kamuoyuyla paylaşmıştı.

Şarta göre, geçiş süreci 18 ay olacak ve seçimler bu sürenin sonunda düzenlenecek.

Geçiş sürecinin cumhurbaşkanı asker ya da sivil olabilecek.

Muhalefetten tepki

Muhalefet platformu M5 RFP ise şartın Mali halkının görüşlerini yansıtmadığını belirterek, yapılan görüşmelerde, çoğunluğun sivil bir cumhurbaşkanı istediğini aktardığını vurgulamıştı.

M5 RFP, askeri, bu süreci kendi çıkarına kullanarak iktidara gelme amacı gütmekle suçlamıştı.

ECOWAS 1 yıllık geçiş süreci istemişti

ECOWAS ise 7 Eylül'de Nijer'de yaptığı olağan zirvesinde, geçiş sürecinin en fazla 1 yıl olması yanında sivil bir cumhurbaşkanı ve başbakan istediğini duyurmuştu.

Cuntaya yol haritası belirlemesi için 15 Eylül'e kadar süre veren ECOWAS, 14 üye ülkenin hava ve kara sınırlarını Mali'ye kapatması ve bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkilerini durdurmasını içeren yaptırımların da ancak bu şartlarla kademeli kaldırılacağını belirtmişti.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını açıklamıştı.