Yerel basında çıkan haberlere göre, Mali Sıtmayla Mücadele Ulusal Programı Direktörü Aissata Kone, sıtmanın Mali'de hala kamu sağlığına ciddi bir tehdit olduğunu söyledi.

Kone, 2021'de sağlık kurumlarındaki muayenelerin yüzde 34'ünün sıtma nedeniyle olduğunu belirterek, 3 milyon 204 bin 130 sıtma vakasının kayda geçtiğini belirtti.

Bunlardan 1 milyon 47 bin vakanın ciddi seyrettiğinin altını çizen Kone, 1480'inin de ölümle sonuçlandığını açıkladı.

Tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan sıtma, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Mali'de temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.