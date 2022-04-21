ABD Kongre Polisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kongre Polisi, Kongre yerleşkesine muhtemel tehdit oluşturan bir hava aracını takip ediyor" sözleri yer aldı.

Açıklamada, Kongre ana binası ve çevresindeki birçok binanın boşaltılması talimatı verildi.

"Şu anda Kongre'ye yönelik bir tehdit yok"

İlk talimattan dakikalar sonra Kongre Polisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Bu akşam üzeri Kongre yerleşkesi önlem amaçlı boşaltıldı. Şu anda Kongre'ye yönelik bir tehdit yok. Detayları paylaşacağız" denildi.

CNN'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen iki kişi ise küçük bir uçağın Kongre yakınlarında uçtuğunu ve uçaktaki 2 kişinin Kongre yakınlarında bulunan Nationals Park'a paraşütle indiğini dile getirdi.