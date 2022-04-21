Çok Uluslu Müşterek Görev Gücü (MNJTF) Sözcüsü Albay Muhammad Dole, Boko Haram ve ISWAP terör örgütlere karşı operasyonların sürdüğünü vurguladı.

Dole, operasyonlar kapsamında Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram üyelerinin rehin aldığı 6 kadının kurtarıldığını açıkladı.

Operasyonlarda 37 teröristin de etkisiz hale getirildiğini söyleyen Dole, örgütün eğitim kampları ve lojistik malzemelerinin imha edildiğini aktardı.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çok Uluslu Müşterek Görev Gücü (MNJTF), daha önce operasyonlarda 100'den fazla Boko Haram ve ISWAP üyesinin etkisiz hale getirildiği açıklamıştı.