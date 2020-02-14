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Mali ordusu Kidal'a yıllar sonra yeniden girdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mali'de ordunun, 6 yıldır isyancı Azavad gruplarının kontrolündeki Kidal bölgesinde yeniden konuşlandığı açıklandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, yaklaşık 300 kişiden oluşan askeri müfreze, Mali'deki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) askerleri eşliğinde ülkenin kuzeyindeki Kidal bölgesindeki kampa yerleşti.
Müfrezedeki askerlerin içinde, 2015 Cezayir Anlaşması uyarınca silah bırakan isyancılar da yer alıyor.
Kidal'e yıllar sonra ulusal ordunun girmesi, 2012'den bu yana birçok bölgesinde devlet otoritesinin tanınmadığı Mali'de, devletin yeniden hakimiyeti sağlaması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.
Menaka, Gao ve Timbuktu'ya da yakın zamanda eski isyancıların dahil edildiği ordu birliklerinin girmesi bekleniyor.
Etiketler: Mali kidal azavad gruplarıSon Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 04:27
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