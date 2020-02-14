ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, “USS Normandy Savaş Gemisi'nde görevli ABD askerleri, 9 Şubat'ta Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesinde deniz güvenlik görevi yaparken uluslararası hukuk çerçevesinde bir dhov teknesine indi ve teknede büyük bir silah zulası tespit etti.” denildi

"İran yapımı gelişmiş silah parçaları ele geçirildi"

Tekne ile ilgili incelemelerin devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "150 adet Rus Kornet ATGM'lerinin modifiye edilmiş versiyonları olan Dehlavi ATGM tipi tanksavar füzesi, 3 adet İran yapımı karadan havaya füze, İran yapımı termal görüntü kapasiteli silah kontrol ekranı ve İran yapımı insansız hava ve kara araçları ile çok sayıda İran yapımı gelişmiş silah parçaları ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu silahların, ABD donanmasına bağlı USS Forrest Sherman Muhrip gemisinin Umman Denizi'nde 25 Kasım'da ele geçirilen silahlarla aynı olduğu belirtildi.

"Silahlar Husilere gidiyor"

Silahların halen ABD'nin elinde olduğu ve nihai durumunun değerlendirileceği kaydedilen açıklamada "Bu silahların İran'dan geldiği ve Yemen'deki Husilere gittiği değerlendirildi ki bu da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Husilere silah satılması, aktarılması veya tedarik edilmesini yasaklayan kararlarını ihlal ediyor." değerlendirmesine yer verildi.

Ayrıca tekneye el konulmasına ilişkin görüntüler ve teknedeki silahlara ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.