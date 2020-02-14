Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımlar sebebiyle ABD aleyhine bugün Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuru yaptıklarını bildirdi.

Başvuruyu "tarihi bir olay" olarak niteleyen Arreaza, "İstatistikler yaptırımların Venezuela halkı üzerindeki etkilerini gösteren önemli verilerdir. Halkımıza karşı yaygın, kitlesel ve sistematik bir saldırı var." ifadesini kullandı.

Arreaza, yaptırımların temel kurbanlarının Venezuelalı siviller olduğunu belirtti.