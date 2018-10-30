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Malezya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği

Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, sosyal medya paylaşımıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95'inci yılını kutladı.

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Malezyadan Cumhurbaşkanı Erdoğana Cumhuriyet Bayramı tebriği

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da dün düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılan Wan Azizah, etkinliğe dair sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.

Wan Azizah, resepsiyona ev sahipliği yapan Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakçı ile çekildiği fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan ediliş gününde Türk dostlarımızı tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketleyen Wan Azizah, "Allah ülkenizi güvenli ve huzurlu kılsın." temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: wan azizah, Malezya, cumhuriyet bayramı
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