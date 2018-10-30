Endonezya’da denizden cansız bedenler çıkartılıyor

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Başkanı Muhammad Syaugi, uçağın enkazının bulunduğu Batı Cava’nın Karawang bölgesi açıklarında 5 deniz mili içerisinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 10 deniz miline kadar çıkarıldığını açıkladı.

Dalgıçların özel teknik ekipmanlarla denizin 35 metre derinliğindeki uçağın gövdesini arama çalışmalarına başladığını dile getiren Syaugi, uçağın gövdesinin bulunması halinde daha fazla cansız bedene ve kara kutuya ulaşılabileceğini ifade etti.

Ceset sayısında netlik yok

Yetkililer, şu ana kadar kurbanların ceset parçaları ve eşyalarının toplam 26 ceset torbasına konularak kimlik tespiti için hastaneye nakledildiğini belirtirken, toplanan ceset parçalarının karışık halde olduğunu ve şu an için sayı rakam verilemediğini söyledi.

Yerel medyada, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında toplanan 24 ceset torbasıyla ilgili 24 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarılmıştı.

Cesetlerin kaldırıldığı başkent Cakarta’daki Polis Hastanesinde, kurbanların aile yakınlarından kimlik tespiti için bilgi ve DNA örnekleri alınırken, hastane yetkililerinin kimlik tespiti çalışmalarına başladıkları duyuruldu.

Kurbanlara ait görsellerin kullanılmaması istendi

Sosyal medya ve basındaki yalan haberlere karşı uyaran Endonezya Yayın Komisyonu, resmi yetkililerin açıklamaları dışındaki bilgiler ve kurbanlara ait görsellerin kullanılmamasını istedi.

Endonezya Tüketici Kurumu (YLKI) da kazada hayatını kaybeden yolcuların yakınlarına Lion Havayolları tarafından tazminat ödenmesi konusunda Ulaştırma Bakanlığına çağrı yaptı.

Yolcu yakınlarının mağdur edilmemesi ve özellikle okul çağındaki çocuklarının eğitim masraflarının karşılanması gerektiğini vurgulayan YLKI, bu kapsamda tüm havayolu şirketleri için denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.

Düşen uçağın kaptanı 31 yaşındaki Hindistanlı Bhavye Suneja ve 2 İtalyan yolcunun yabancı uyruklu kurbanlar olduğu belirtildi.

Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçakla, dün sabah Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere kalkışından 13 dakika sonra radar bağlantısı kesilmişti.

Uçakta, 181 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 189 kişi vardı.

Endonezya’da 2014 yılında AirAsia Havayollarına ait yolcu uçağının Surabaya kentinden Singapur’a giderken Batı Kalimantan açıklarında denize düşmesi sonucu 162 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA