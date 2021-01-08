Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malezya'daki sellerde 8 kişi hayatını kaybetti
[malezya sel aa]
Malezya'nın 6 eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı sel nedeniyle ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.
Malezya’da sel felaketi 6 eyalette etkisini sürdürüyor. Sel nedeniyle nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 50 bine yaklaştı.
Pahang, Johor, Kelantan, Terengganu, Perak ve Sabah eyaletinde de etkisini gösteren muson yağmurlarının ardından oluşan sel nedeniyle tahliye edilenler güvenli bölgelere götürüldü.
Mağdurlara yardım geliyor
Sel nedeniyle şimdiye kadar toplam ölü sayısı 8'e yükseldi.
Singapur Kızılhaç kuruluşu, sel mağdurları için 50 bin dolar bağış yapacağını duyurdu.
1 Ocak'ta başlayan ve en çok Malezya'nın Johor ile Pahang eyaletlerinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı seller daha sonra çevre eyaletlerde de etkisini göstermişti.
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