Malezya’da sel felaketi 6 eyalette etkisini sürdürüyor. Sel nedeniyle nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 50 bine yaklaştı.

Pahang, Johor, Kelantan, Terengganu, Perak ve Sabah eyaletinde de etkisini gösteren muson yağmurlarının ardından oluşan sel nedeniyle tahliye edilenler güvenli bölgelere götürüldü.

Mağdurlara yardım geliyor

Sel nedeniyle şimdiye kadar toplam ölü sayısı 8'e yükseldi.

Singapur Kızılhaç kuruluşu, sel mağdurları için 50 bin dolar bağış yapacağını duyurdu.

1 Ocak'ta başlayan ve en çok Malezya'nın Johor ile Pahang eyaletlerinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı seller daha sonra çevre eyaletlerde de etkisini göstermişti.

