Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 7 bankaya 31 milyon dolar ceza kesildi
Çin'de Bankacılık ve Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurumu, müşteri hizmetlerindeki usulsüzlükler nedeniyle 7 bankaya toplam 31 milyon dolar para cezası verdi.
Çin'de Bankacılık ve Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yapılan açıklamada, aralarında Çin Kalkınma Bankası ile Çin Sanayi ve Ticaret Bankasının olduğu bankaların işlem ve hizmet bedellerini fazla tahsil ettikleri ve hizmetleri içeriğine dair müşterilere eksik bilgi verdikleri için cezalandırıldığını açıkladı.
Açıklamada, müşteri hizmetlerind eki usulsüzlükler nedeniyle 7 bankaya toplam 31 milyon dolar para cezası verildiği belirtildi.
Etiketler: Çin Çin Ekonomisi
Sıradaki Haber
Zelenskiy’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz