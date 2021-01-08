Çin'de Bankacılık ve Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yapılan açıklamada, aralarında Çin Kalkınma Bankası ile Çin Sanayi ve Ticaret Bankasının olduğu bankaların işlem ve hizmet bedellerini fazla tahsil ettikleri ve hizmetleri içeriğine dair müşterilere eksik bilgi verdikleri için cezalandırıldığını açıkladı.

Açıklamada, müşteri hizmetlerind eki usulsüzlükler nedeniyle 7 bankaya toplam 31 milyon dolar para cezası verildiği belirtildi.