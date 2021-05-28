Malezya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, 20 Mayıs'tan bu yana COVID-19 vaka artışının 6 binin üzerine çıkması ve bugün 8 binin üzerinde yeni vaka görülmesi üzerine halihazırdaki kısmi sokağa çıkma yasağı tedbirlerinin daha da sıkılaştırılması kararının alındığı belirtildi.

Bu kapsamda 1 ile 14 Haziran arasında ülke çapında tam karantina uygulanacağı kaydedildi. Ülkede temel hizmet sektörü harici bütün sektörlerin faaliyetinin durdurulacağı vurgulandı.

Karantina detayarı daha sonra açıklanacak

Açıklamada, "Karantinanın ilk aşamasında COVID-19 vakalarında düşüş gözlemlenirse, 4 hafta sürecek ikinci aşamada ekonomi sektörleri kademeli olarak yeniden açılacaktır" denildi.

Karantina kapsamında hangi sektörlerin açık veya kapalı tutulacağının detayları, ilerleyen günlerde Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

Zaman zaman kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

Malezya'da COVID-19 nedeniyle ilk kısmi sokağa çıkma yasağı 2020'de 18 Mart ile 4 Mayıs arasında uygulanmış, şehirler ve eyaletler arası seyahat yasaklanmıştı.

Bu yıl başkent Kuala Lumpur ve çok sayıda eyalette, 13 Ocak ile 4 Mart arasında ikinci kez kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmış, eyaletler arası seyahatler engellenmişti.

Toplam vaka sayısı 549 bin 514

Son 24 saatte 8 bin 290 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da toplam vaka sayısı 549 bin 514'e yükseldi.

Şimdiye kadar 2 bin 552 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede 72 bin 823 kişi COVID-19 tedavisi görüyor.