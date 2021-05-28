Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın Nahçıvan’da bulunan Azerbaycan askerlerine yönelik ateşkes ihlali dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ermenistan saldırgan tutumuna son vermeli, sınırların dokunulmazlığına riayet etmeli ve bölgede durumu gerginleştiren teşebbüslerden uzak durmalı" denildi.

Rusya-Ermenistan Savunma Bakanlarının görüşmesi

Rusya ve Ermenistan Savunma Bakanları da Karabağ konusunu görüştü. Görüşmede sınırdaki gerginlik ve sorunların değerlendirildiği açıklandı.

Bir Azerbaycan askeri yaralandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Babek şehrinde Azerbaycan askerlerine Ermeni ordusu tarafından ateş açıldı.

Saldırıda bir Azerbaycan askeri yaralanırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Ateşkes ihlali yapan Ermeni kuvvetlere karşılık verildiği, bölgede durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altına olduğu da belirtildi.

