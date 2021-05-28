Fransa'nın Nantes şehri yakınlarındaki La Chapelle-sur-Erdre kasabasında meydana gelen olayda, şüpheli bir şahıs, karakoldaki kadın polis memurunu bıçakladı.

Polis memuru ağır yaralanırken, saldırgan polisin silahını alarak kaçtı.

2 helikopter ve 200 polisli operasyon

Kaçan saldırganın yakalanması için iki polis helikopteri ve 200'den fazla polis memurunun katıldığı bir operasyon düzenlendi.

Şüpheli ile temas sırasında çatışma çıktı. Çatışmada bazı polisler hafif yaralandı; şüpheli ise öldü.

Saldırganın psikolojik problemleri olduğu belirtiliyor.