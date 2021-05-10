Malezya Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın, mayıs ayı sonuna doğru günlük COVID-19 vaka artışlarının 7 binli rakamlara yükseleceği uyarısı üzerine ek tedbirler alındığını açıkladı.

Halihazırda eyaletler arası seyahat yasağının yanı sıra ülkede 10 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde il ve ilçeler arasında seyahat yasağı uygulanacağını kaydeden bakanlık, "Bu kapsamda seyahatler, sadece polis izni dahilinde mümkün olacaktır" açıklamasını yaptı.

Bakanlık, iş sebebiyle il veya ilçe dışına çıkmak zorunda kalan kişilerin, Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanlığından izin alması gerektiğini belirterek, sağlık gerekçesiyle seyahat edecek vatandaşların ise sadece doktorlarından imzalı mektup almasının yeterli olduğunu ifade etti.

Bazı alışveriş merkezleri 3 gün kapatıldı

Öte yandan ek COVID-19 tedbirleri kapsamında, ülkede vakaların yüksek olduğu bölgelerdeki alışveriş merkezleri 3 günlüğüne kapatıldı.

Başkent Kuala Lumpur'daki Suria KLCC, Pavilion, Mid Valley Megamall ve Sunway Pyramid, kapatılan kalabalık alışveriş merkezleri arasında yer aldı.

Ayrıca başkent Kuala Lumpur ile Selangor, Johor, Perak ve Terengganu eyaletlerine bağlı bazı şehirlerde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi.

Buna göre Penang, Pahang ve Perak eyaletlerinde COVID-19 vakalarının yüksek olduğu il ve ilçelerde, 10-23 Mayıs'ta kısmi sokağa çıkma yasağı geçerli olacak.

Malezya'da 3. kısmi sokağa çıkma yasağı

Malezya'da COVID-19 nedeniyle ilk kısmi sokağa çıkma yasağı 2020'de 18 Mart ile 4 Mayıs arasında uygulanmış, şehirler ve eyaletler arası seyahat yasaklanmıştı.

Bu yıl başkent Kuala Lumpur ve çok sayıda eyalette, 13 Ocak ile 4 Mart arasında ikinci kez kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmış, eyaletler arası seyahatler engellenmişti.

Ramazanın başından bu yana ülkede COVID-19 vaka artışlarının yükselmesi üzerine üçüncü kez sokağa çıkma yasağı getirilmiş, Kuala Lumpur ile Selangor, Johor, Perak ve Terengganu eyaletlerine bağlı çok sayıda şehirde 7-20 Mayıs'ta yasağın uygulanmasına karar verilmişti.

Şimdiye kadar 440 bin 677 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs kaynaklı can kaybı sayısı 1683'e ulaştı.