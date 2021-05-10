Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 04:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de silahlı saldırı: 7 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'nin Colorado eyaletinde bir doğum günü partisinde silahlı saldırı düzenlendi. Doğum günü partisini basan saldırgan, 6 kişiyi öldürüp intihar etti.
ABD'de silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi.
Colorado Springs kentinde bir doğum günü partisinde silahlı saldırı meydana geldi.
Evde düzenlenen doğum günü partisini basan saldırgan, kız arkadaşı dahil 6 kişiyi vurdu.
6 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Çocukların yaralanmadığı saldırıda partiye katılan yetişkinlerin tamamı hayatını kaybetti, saldırgan intihar etti.
Polis “kelimelerin yetersiz kaldığı bu trajedinin neden gerçekleştiğini bilmiyoruz” açıklamasında bulundu.
Saldırının neden gerçekleştiği henüz bilinmiyor.
Etiketler: ABD
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