İsrail güçleri, Gazze sınırındaki protestoculara müdahale ediyor

ABD’de parti yapılan evde balkon çöktü: 9 yaralı

Saldırının neden gerçekleştiği henüz bilinmiyor.

Polis “kelimelerin yetersiz kaldığı bu trajedinin neden gerçekleştiğini bilmiyoruz” açıklamasında bulundu.

Çocukların yaralanmadığı saldırıda partiye katılan yetişkinlerin tamamı hayatını kaybetti, saldırgan intihar etti.

6 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

Colorado Springs kentinde bir doğum günü partisinde silahlı saldırı meydana geldi.

ABD'de silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

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