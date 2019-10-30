Dünya
Malezya'da filin saldırdığı kişi hayatını kaybetti30 Ekim 2019 Çarşamba 09:24 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 09:26
Malezya'da bir tarlada filin saldırısına uğrayan işçi, hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: Reuters ]
Malezya basınındaki haberlere göre, 54 yaşındaki Yohanes Suban Polo, şehirdeki bir tarlada karşısına çıkan filin saldırması sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yohanes'in cansız bedenine ulaştı.
Endonezya asıllı olduğu öğrenilen işçinin olay yerinde yalnız başına olduğu, filin saldırısının ardından karın ve göğüs bölgesinden birden çok yara aldığı açıklandı.
Kaynak: AA
Etiketler: fil saldırısı Malezya