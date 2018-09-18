Malezya'da dang humması 83 can aldı

Malezya'da bu yıl 1 Ocak-8 Eylül döneminde, 6 bölgede 52 bin 398 kişide dang humması tespit edildi.

Aynı tarih aralığında dang humması tespit edilen 83 kişi yaşamını yitirdi.

Salgının en çok görüldüğü Selangor eyaletinde, 29 bin 769 dang humması vakasına rastlandı.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Hastalığa neden olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Kaynak: AA