Malezya Kraliyet Sarayı Istana Negara'dan yapılan açıklamada, Sultan Abdullah'ın, Başbakan Muhyiddin'in cuma günü kendisine sunduğu teklifi değerlendirmek üzere bugün eyalet krallarıyla bir araya geldiği bildirildi.

Toplantıda, OHAL teklifinin etraflıca değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Majesteleri Sultan Abdullah, mevcut durumda Malezya'da OHAL ilan edilmesine gerek olmadığı fikrini beyan etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Kralımız, Başbakan Muhyiddin'in liderliğinde halihazırdaki COVID-19 ile mücadele tedbirlerine devam edilmesinin yeterli olacağına inanmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Malezya Başbakanı'nın tartışmalı OHAL teklifi

Muhalefet partileri, Muhyiddin'in yaklaşan bütçe görüşmeleri öncesi Meclis çoğunluğu sağlayamamaktan çekindiği için OHAL ilan ederek Meclisi feshetmek istediğini, bunun için COVID-19'u bahane ettiğini öne sürmüştü.

Ana muhalefet lideri Enver İbrahim, söz konusu teklifin ülkeyi diktatörlüğe götürebileceğini savunmuştu.

Malezya'da ekonomik kriz, savaş ve doğal afet gibi zor şartların oluşması durumunda kral, başbakanın tavsiyesi üzerine OHAL ilan edebiliyor.