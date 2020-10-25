Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 1639 kişinin daha enfekte olduğu, 5 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Son verilere göre, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 795'e, vaka sayısı ise 56 bin 13'e yükseldi.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 30 bin 731 olduğu bilgisi paylaşıldı.