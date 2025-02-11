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Dünya
AA 11.02.2025 23:39

Malezya Başbakanı Enver, ülkesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı.

Malezya Başbakanı Enver, ülkesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
[Fotograf: AA]

Enver, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ülkesine ziyareti kapsamında düzenlenen Malezya-Türkiye İş Forumu'na katıldığını belirtti.

Forumda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin güçlendirilmesine duyulan "acil ihtiyacı" vurgulayan Enver, ayrıca Erdoğan ile Türk heyetinin katılımından duyduğu memnuniyeti ve buradaki ilişkinin gelecekte, iş birliğine yönelik geniş etki yaratacağını ifade ettiğini belirtti.

Enver, paylaşımını Türkçe "Teşekkür ederim, görüşmek üzere." ifadesiyle tamamladı.

 


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