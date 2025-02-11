Malezya Başbakanı Enver, ülkesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Enver, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ülkesine ziyareti kapsamında düzenlenen Malezya-Türkiye İş Forumu'na katıldığını belirtti.
Forumda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin güçlendirilmesine duyulan "acil ihtiyacı" vurgulayan Enver, ayrıca Erdoğan ile Türk heyetinin katılımından duyduğu memnuniyeti ve buradaki ilişkinin gelecekte, iş birliğine yönelik geniş etki yaratacağını ifade ettiğini belirtti.
Enver, paylaşımını Türkçe "Teşekkür ederim, görüşmek üzere." ifadesiyle tamamladı.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı böyle anlattı:— TRT HABER (@trthaber) February 10, 2025
????“Erdoğan'ın hikayesi büyük bir meydan okuma”
????“O etkisi sınırların ötesinde hissedilen bir lider”
????“Türkiye’yi olağanüstü bir dönüşümden geçirdi”
????”Ülkesini küresel bir güç haline getirdi” pic.twitter.com/dJIAGCaL9M