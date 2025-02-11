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Dünya
TRT Haber 11.02.2025 09:28

Suriye’deki Alevi toplumu yeni yönetimle huzura kavuştu

Suriye’deki Alevi toplum, yeni yönetimle huzura kavuştu. Şam’da yaşayan Alevi toplumun üyeleri, yeni yönetimden duydukları memnuniyeti TRT Haber’e anlattı.

Enes Boyraz
Enes Boyraz

Suriye’nin başkenti Şam’ın Sahnaya bölgesi farklı inanç gruplarına sahip toplulukların bir arada yaşadığı bir yer. Devrik Esad rejimi yıllarca onları ayrıştırmaya çalıştı. Bölge bu çatışmayı en derinden hisseden yerlerden birisi.

Rejimin devrilmesi ile durum değişti. Bölge sakinleri artık güvende ve huzurlu olduğunu söylüyor. Sahnaya’da yaşayan Alevi toplumun üyeleri TRT Haber’e konuştu.

"Suriye’nin yeni yönetiminden hiçbir ayrımcılık görmedik"

Oğlu ile birlikte giyim mağazası işleten Hasna Ali Yeni yönetimin hiçbir ayrımcılık görmediklerini söyledi.

Ali, yeni yönetimden görevlilerin kendilerini ziyaret ettiğini, güler yüzlü ve saygılı olduklarını belirtiyor. Hasna Ali, iç savaş boyunca çok acılar yaşadıklarını söyleyerek artık bu güven ortamının devam etmesini diliyor, geleceğe umutla bakıyor.

Alevi toplumunun üyeleri, Suriye hakkında dezenformasyon yapanlardan da şikayetçi. Yeni yönetimden herhangi bir kötülük görmediklerini, yanlış bilgi yayılmamasını istiyorlar.

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