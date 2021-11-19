ABD'de Malcolm X suikastiyle ilgili suçlu bulunan 3 kişiden ikisi aklandı.

Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X'i 1965'te öldürmekle suçlanan 3 kişi hapse mahkum edilmişti.

Cinayeti işlediğini itiraf eden Mücahid Abdul Halim ile suçu reddeden Muhammed Aziz ve Halil İslam hapis cezasına çarptırılmıştı.

Halil İslam 1987’de, Muhammed Aziz 1985’te şartlı tahliye edilirken, Halil İslam 2009’da hayatını kaybetti.

Netflix belgeseli: Malcolm X'i Kim Öldürdü?

Cinayeti işlediğini itiraf eden, Thomas Hagan ismiyle de bilinen Mücahid Abdul Halim ise 2010’da şartlı tahliye oldu.

Yıllar içinde cinayeti kimin işlediğine dair şüpheler oluşmaya başladı.

Yaklaşık 2 yıl önce Netflix’te yayınlanan "Malcolm X'i Kim Öldürdü?" isimli belgesel ise, 22 ay sürecek son soruşturmanın başlamasına yol açtı.

2020'nin başında soruşturma başlatıldı

Manhattan Bölge Başsavcısı, cinayet ile ilgili şüpheleri artıran belgeselin yayınlanmasıyla harekete geçerek 2020 başında soruşturma başlattı.

Soruşturma sonucunda; Muhammed Aziz ve Halil İslam'ın beraatine yol açabilecek kanıtların; savcılar, FBI ve New York Polis Departmanı tarafından saklandığı ortaya çıktı.

Hayatın kaybeden İslam ve şu an 80 yaşındaki Aziz daha önce şartlı serbest bırakılsalar da aklanmamışlardı.