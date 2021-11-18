Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendirk Wüst ve Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ülkedeki salgın durumunun çok endişe verici olduğunu ifade eden Merkel, "Çok ciddi durumdayız." dedi.

"Vaka sayılarını bir an önce durdurmalıyız"

Merkel, çok hızlı artan vaka sayılarını bir an önce durdurmak gerektiğini kaydetti.

Bunun için hızlı ve kararlı bir şekilde hareket edilmesini isteyen Merkel, bu konuda tedbirler paketinin kabul edildiğini duyurdu.

Halka aşı olma çağrısını yineleyen Merkel, "Daha fazla insan aşılansaydı, şimdi alınması gereken önlemlerin çoğu gerekli olmayacaktı." dedi.

Sonuç metninden

Toplantıdan çıkan sonuç metnine göre, yaşlı ve huzurevlerinde kalanların salgında özellikle korunması gerektiğinden buralarda çalışanlardan ve ziyaretçilerden aşı olup olmadığına bakılmadan günlük negatif testi istenecek.

Eyaletler, hastaneler, bakım ve yaşlı evleriyle gezici sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarının riskli gruplarla temas etmeleri halinde COVID-19'a karşı aşı yaptırmalarının zorunlu hale getirilmesi istenerek, eyaletler federal hükümetten bunu hızlı bir şekilde uygulamaya koymasını talep etti.

İş yeri ve toplu taşımalarda 3G kuralı

Aşı kampanyasının daha güçlü sürdürüleceği ifade edilen metinde, üçüncü doz aşının salgınla mücadelede önemli rol oynadığı ve hatırlatma aşısı zamanı gelen 18 yaşın üzerindekilerin hızlı bir şekilde aşılarını olmaları için çalışmalar yapılacağının altı çizildi.

5 ila 11 yaş arasındaki çocuklar için aşı onayının kasım sonunda çıkmasının beklenildiği, onay çıktıktan sonra aralık ayının ikinci haftasında bu gruba aşı olmaları için teklif sunulacağı kaydedildi.

Eyaletlere, iş yerlerinde, şehir içi toplu taşıma araçlarında ve trenlerde "3G kuralı" (aşılanmış, test yaptırmış, iyileşmiş) uygulanması istendi.

Hastaneye yatış oranı yeni kriter olarak belirlendi

Almanya'da yedi günde 100 bin kişide tedavi için hastaneye kabul edilen COVID-19 hastalarının sayısına göre yeni önlemlerin alınıp alınmamasına karar verilebilecek.

Bu rakam 3'ü aşarsa "2G kuralı" geçerli olacak. 2G kuralına göre sadece aşılanmış ve hastalığı geçirip iyileşenlerin restoranlara, kafelere, spor salonlarına, otellere, kültür sanat faaliyetlerinin düzenlendiği mekanlara ve kişisel bakım yapan yerler gibi diğer kapalı mekanlara girmelerine izin verilecek.

Eyalet parlamentoları daha sert önlemler alabilecek

Söz konusu rakamın 6'yı aşması durumunda "2G plus" uygulaması geçerli olacak. Buna göre, aşılanmış ve hastalığı geçirip iyileşenlerin de kapalı mekanlara girebilmeleri için negatif test ibraz etmeleri gerekecek.

Rakamın 9'u aşması durumunda ise eyalet parlamentoları, Enfeksiyondan Korunma Yasası çerçevesinde çok daha sert önlemler alabilecekler.